Inwestycje Budżetu Obywatelskiego. W tym roku powstanie kładka pieszo-rowerowa na plażę

Od kilku dni trwa wycinka drzew pod budowę kładki pieszo- rowerowej przy rondzie na terenie osiedla Przytór-Łunowo. Inwestycja będzie realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kładka ułatwi, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów, udających się na plażę na prawobrzeżu. Ma być gotowa w tym sezonie letnim. Kładka będzie biegła nad siecią torów kolejowych.

To najkrótsza droga z tego osiedla na plażę, z której korzystało bardzo wiele osób. Wniosek o budowę kładki w imieniu mieszkańców Przytoru – Łunowa złożył do Budżetu Obywatelskiego 2015 radny Grupy Morskiej – Cała Naprzód Sławomir Nowicki.

Tory, S3 i obietnica prezydenta

W głosowaniu pomysł poparło niemal 900 mieszkańców. Niestety, wkrótce okazało się, że realizacja inwestycji nie będzie łatwa. Poszło o jedne z torów kolejowych…

– Chodzi o jedne z biegnących tamtędy torów, które od lat były nieużywane – mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta miasta. – Polskie koleje zapewniały, że jedne z biegnących tam torów, które od lat są nieużywane, nie będą jej potrzebne i miasto może poprowadzić przez nie kładkę. Gdy chcieliśmy rozpocząć inwestycje, PKP nagle zmieniły zdanie i stwierdziły, że te tory jednak będą im potrzebne.

Pojawiły się głosy, że miasto nie dotrzyma słowa i wycofa się z budowy kładki. Prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz nie ukrywał, że sprawa jest trudna. Dodawał jednak, że zrobi wszystko, aby dotrzymać słowa i zrealizować inwestycję. Tak też się stało. Rozwiązaniem okazało się połączenie kładki z przekopem pod torami, co do których PKP zmieniło zdanie.

Kolejnym problemem było skoordynowanie budowy kładki z budową drogi ekspresowe S3. Ostatecznie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniła kładkę. Po kilku miesiącach analiz potwierdziła brak kolizji pomiędzy obu inwestycjami.

W dwóch etapach

Budowa bezpiecznego przejścia na plażę została podzielona na dwa etapy. W pierwszym, zgodnie z pierwotnymi założeniami, wykonana zostanie kładka nad torami używanymi przez kolej wraz z drogami dojazdowymi. Wykonawcą jest szczecińska firma UW –Service. Pierwszym krokiem było uzyskanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zgody na wycinkę drzew w miejscu, gdzie przebiegać będzie inwestycja. Kolejnym – już sama wycinka, która właśnie się rozpoczęła. Sama budowa kładki i dróg dojazdowych ma zakończyć się w sezonie letnim.

Drugim etapem będzie budowa przekopu pod nieużywanymi na razie torami kolejowymi. Rozpoczęcie planowane jest w tym roku.

– To dla mieszkańców tej części miasta bardzo dobre wiadomości. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo będziemy mieli bezpieczną drogę na plażę. A poza tym, wiem, że niektórzy przestali już wierzyć, że to przejście powstanie. Realizacja tej inwestycji to najlepszy dowód, że miasto liczy się z głosami mieszkańców – mówi radny Sławomir Nowicki. – To także przykład, że nie warto od razu się poddawać. Trzeba walczyć, szukać rozwiązań. No i tak jak w tym przypadku, po prostu trochę poczekać.

Tekst i zdjęcie BIK UM Świnoujście